2021/11/21 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا، في مراسم رسمية أجريت في القصة الجمهوري في العاصمة الخرطوم الأحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. توقيع وتفاصيل الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. توقيع وتفاصيل الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).