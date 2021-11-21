2021/11/21 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن الموقف الوبائي: 584 إصابة جديدة بكورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن الموقف الوبائي: 584 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن الموقف الوبائي: 584 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).