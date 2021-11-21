وزير الخارجية العراقية يدعو الى إبعاد ملف المهاجرين العالقين عن السياسية

2021/11/21 | 16:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، الى إبعاد ملف المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا عن السياسية، مؤكدا ان الحكومة تعتزم اعادتهم طوعيا الى العراق.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني، حيث اكد ان موضوع المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا، لا يهدد العلاقات العراقية مع أوروبا ، وأشار وزير الخارجية فؤاد حسين الى ان العراق يمتلك علاقات اقتصادية وامنية كبيرة مع أوروبا.

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