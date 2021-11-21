في زيارة رسمية.. وزيرة خارجية السويد تصل إلى بغداد

2021/11/21 | 16:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، وصول وزيرة خارجية السويد الى العاصمة العراقية بغداد، للقاء كبار المسؤولين.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح مقتضب تلقى ” ورد إلى وكالنور نيوز” نسخة منه، وزيرة خارجيّة مملكة السويد آن ليندي وصلت، اليوم، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية”.وأوضح ان” ليندي …

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وزيرة خارجية السويد تصل إلى بغداد أولاً على النور نيوز.

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