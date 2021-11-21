مستجدات ازمة السودان.. الرئيس المعزول يعود للحكم باتفاق مع البرهان

2021/11/21 | 16:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعرب حمدوك في أعقاب التوقيع على الاتفاق عن قناعته بأن هذه الوثيقة تحصن التحول المدني في البلاد.

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