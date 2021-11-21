ما المدة التي تحتاجها لتنظيف أسنانك؟ إليك بعض النصائح من الخبراء

2021/11/21 | 16:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير بعض الأدلة إلى أن دقيقتين من تنظيف الأسنان بالفرشاة قد لا تكون كافية، تعرف على المزيد حول ما يقوله الخبراء حول أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة.

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