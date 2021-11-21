2021/11/21 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، مؤشرات سوق العراق للاوراق المالية لهذا اليوم الأحد (21 تشرين الثاني 2021).

- عدد الشركات المدرجة:- 105

- عدد الشركات المتداولة:- 31

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بلغ عدد الاسهم المتداولة (819,599,272) سهم.

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بلغت قيمة الاسهم (992,361,842) دينار.

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اغلق مؤشر الاسعارISX60 في جلسة اليوم على (575.61) نقطة مرتفعاً بنسبة (0.37%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (573.46) نقطة.

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تداول اسهم (31) شركة من أصل (105) شركة مدرجة في السوق.

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يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (22) شركة.

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بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق (5) مليون سهم بقيمة بلغت (17) مليون دينار من خلال تنفيذ (14) صفقة على أسهم شركة واحدة.

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