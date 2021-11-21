هذه الشركة دون غيرها.. شيوخ ووجهاء القرنة يطالبون بتنفيذ مشروع القرنة الكبير

2021/11/21 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب الفائز ضرغام المالكي، اليوم الأحد، أن شيوخ ووجهاء القرنة مصرون على دخول إحدى الشركات لتنفيذ مشروع القرنة الكبير.

وقال المالكي، في تصريح صحفي نشره على صفحته الشخصية وتابعته (بغداد اليوم)، إن "شيوخ ووجهاء القرنة والشباب المتظاهر مصرون على دخول إحدى الشركات لتنفيذ مشروع القرنة الكبير".

وأضاف، أن "محافظ البصرة اسعد العبداني استجاب لمطالب اهالي القرنة ووافق على دخول الشركة بعد اتفاق بينها وبين شركة تركية".

وأوضح، أن "محافظ البصرة تعهد بعقد اجتماع بين إدارة الشركتين لتصفية الأمور الفنية والمالية بين الشركتين لتنفيذ اعمال مشروع القرنة الكبير للبنى التحتية".

وكان محافظ للبصرة قد عقد اجتماع بينه وبين الوجهاء والمرشح الفائز ضرغام المالكي داخل قائمقامية قضاء القرنة بعد تظاهرات واعتصامات شهدها قضاء القرنة.

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