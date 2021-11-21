حركة سياسية تعلن تقديم

2021/11/21 | 16:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت حركة وعي الوطنية ، عن تقديمها ورقة حل للازمة السياسية الراهنة .وتلا رئيس الحركة صلاح العرباوي ، في مؤتمر صحفي اليوم الاحد ، جانبا من بنود الورقة التي تضمنت " المصادقة على نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن ، رغم التحفظ على العملية الانتخابية برمتها وليس فقط على النتائج ، وتعديل قانون الانتخابات في الفصل التشريعي الاول لانهاء فوضى التدخل السيبراني والنفوذ الحزبي وضمان منافسة متكافئة للجميع".واضاف ، ان " الورقة تتضمن جعل 1 حزيران 2023 ، تاريخا للاستفتاء العام على التعديل الدستوري الاول لتغيير شكل نظام الحكم الى النظام شبه الرئاسي وايضا موعدا لاجراء الانتخابات العامة والانتخابات المحلية ، وكذلك اختيار رئاسات كفوءة ومخلصة ومقبولة شعبيا وسياسيا وقادرة على ادارة العراق برؤية واضحة ومنهج مختلف ، واصدار قرار برلماني يلزم الحكومة بتقديم قتلة المتظاهرين السلميين الى القضاء وانهاء ظاهرة الافلات من العقاب ".واوضح ، انه " في حال استمر المأزق السياسي دونما حل حتى نهاية العام الحالي ، ولم ياخذ القضاء الدستوري دوره السياسي في المصادقة او عدم المصادقة على النتائج الانتخابية، نقترح الابقاء على الحكومة الحالية كحكومة تصريف اعمال والاستعداد لاجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 12/ 5/ 2022 ./انتهى5

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