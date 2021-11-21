المنظمات الأهلية بين التهديدات والفرص - محسن ابو رمضان

2021/11/21 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان المنظمات الأهلية بين التهديدات والفرص…محسن ابو رمضانتواجه المنظمات الأهلية الفلسطينية مؤخرًا العديد من التهديدات من قبل الاحتلال وذلك من خلال مؤسسات شبه رسمية تابعة له تقوم برصد ومتابعة أنشطة العمل الأهلي سواء بما يتعلق بالبعد الحقوقي الخاص بانتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي وملف محكمة الجنايات الدولية أو بالبعد التنموي حيث تعمل هذه المؤسسات على تمكين الفئات الاجتماعية المهمشة والفقيرة وتع ......





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