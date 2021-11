2021/11/21 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

BAGHDAD, IRAQ – OCTOBER 10: Election commission officials begin to count ballots at a polling station after the Iraqi early general elections end in Baghdad, Iraq on October 10, 2021.



(Photo by Ayman Yaqoob/Anadolu Agency via Getty Images)

توقعت مفوضية الانتخابات، اعلان النتائج النهائية للانتخابات خلال يومين وذلك بعد بت الهيئة القضائية بالطعون كافة وسترفع الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها

وقال الفريق الاعلامي للمفوضية أن الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج، وان المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيرت عدد المقاعد،واضاف أن المحكمة الاتحادية تصادق على أسماء الفائزين بالانتخابات، اما الهيئة القضائية فتصادق على الطعون وتعتبرها باتة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).