السودان.. توقيع اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد

2021/11/21 | 17:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقع الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، على اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد والتي اندلعت منذ شهر.وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن الاتفاق نص على إلغاء القرار الخاص …

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