2021/11/21 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تشهد درجات الحرارة منذ عدة أيام انخفاضا ملحوظا يتراوح بين 4 و5 درجات مئوية، وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة على عدد من المحافظات، خاصة الشمالية، الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط والبحيرة.وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشاري نفسي يقدم نصائح لـ”كارهي” الشتاء: تجنبوا الجلوس بمفردكم المركز الخبري الوطني.

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