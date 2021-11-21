سياسي عراقي يقترح اجراء استفتاء عام لتغيير شكل نظام الحكم

2021/11/21 | 17:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس حركة وعي صلاح العرباوي، الاحد، ورقة حل للازمة السياسية الراهنة التي تعصف بالبلاد على خلفية نتائج الانتخابات.

وقال العرباوي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT عربية (21 تشرين الثاني 2021)، ان "المصادقة على نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن، رغم التحفظ على العملية الانتخابية برمتها وليس فقط على النتائج ولكن المصلحة العامة تقتضي الانشغال بهموم الشعب لا بالصراع على السلطة".

واضاف ان "تعديل قانون الانتخابات في الفصل التشريعي الاول لانهاء فوضى التدخل السيبراني والنفوذ الحزبي وضمان منافسة متكافئة للجميع، فيما اقترح "جعل ٦/١/ ٢٠٢٣ تاريخا للاستفتاء العام على التعديل الدستوري الاول لتغيير شكل نظام الحكم الى النظام شبه الرئاسي وايضا موعدا لاجراء الانتخابات العامة والانتخابات المحلية".

وشدد على ضرورة "اختيار رئاسات كفوئة ومخلصة ومقبولة شعبيا وسياسيا وقادرة على ادارة العراق برؤية واضحة ومنهج مختلف واصدار قرار برلماني يلزم الحكومة بتقديم قتلة المتظاهرين السلميين الى القضاء وانهاء ظاهرة الافلات من العقاب".

واكد انه "في حال استمر المأزق السياسي دونما حل حتى نهاية العام الحالي ولم ياخذ القضاء الدستوري دوره السياسي في المصادقة او عدم المصادقة على النتائج الانتخابية، نقترح الابقاء على الحكومة الحالية كحكومة تصريف اعمال والاستعداد لاجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر ٢٠٢٢/٥/١٢".

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