2021/11/21 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mCQ3pp86Wzw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفقر يطال رغيف الخبز والحصة التموينية تحتضر | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفقر يطال رغيف الخبز والحصة التموينية تحتضر | نريد وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).