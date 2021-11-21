معركة جيران على طريق ترابي تخلف ضحايا واعتقالات في الديوانية

2021/11/21 | 17:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني في الديوانية اليوم الأحد، بنشوب نزاع مسلح بين أفراد “جيران” في منطقة شمالي المحافظة.وذكر المصدر، أن “نزاعاً مسلحاً طاحناً نشب، مساء اليوم، بين سكنة متجاورين في منطقة الـ5 دونم على طريق ديوانية – دغارة شمالي المحافظة بسبب خلاف على مسار طريق ترابي لاحدى المناطق السكنية”، مبيناً أن “النزاع خلف قتيلين […]

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