اختطاف ثمانية مواطنين صينيين في الكونغو الديمقراطية

2021/11/21 | 17:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال موقع Actualite الكونغولي للأخبار، إنه تم اختطاف ما لا يقل عن ثمانية مواطنين صينيين الليلة الماضية من منجم للذهب في شرق الكونغو الديمقراطية.

ونقل الموقع عن مصدر في سلطة مقاطعة كيفو الجنوبية: “أطلق مجهولون النار، وهاجموا إحدى المنشآت التي تديرها شركة التعدين الصينية Bayond Mining”.

وأضاف المصدر: “خلال تبادل الرصاص، لقي حارس أمن كونغولي مصرعه.



بعد ذلك قام المهاجمون بخطف ثمانية صينيين وأخذوهم في اتجاه غير معروف”.

في نفس الوقت، نشرت سلطات مقاطعة كيفو الجنوبية، قوات إضافية من الشرطة في المنطقة للعثور على المخطوفين وإطلاق سراحهم.

ولم تعلن حتى الآن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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