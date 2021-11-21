السودان.. البرهان وحمدوك يوقعان إتفاقا سياسيا لمغادرة المرحلة الانتقالية

2021/11/21 | 17:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وقع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، اتفاقا سياسيا لمغادرة المرحلة الانتقالية.وبموجب الاتفاق، تعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي واعتماد الوثيقة الدستورية كمرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية.ونص الاتفاق، على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات، واعتبار الشراكة بين …

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البرهان وحمدوك يوقعان إتفاقا سياسيا لمغادرة المرحلة الانتقالية أولاً على النور نيوز.

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