صالح والعبادي يؤكدان ضرورة حماية الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي

2021/11/21 | 17:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلد وملف الانتخابات التشريعية.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه طتم التأكيد على ضرورة حماية الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي في البلد، ورصّ الصف الوطني وتكاتف …

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