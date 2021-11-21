2021/11/21 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، جعفر الونان، اليوم الاحد، مع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، جملة من الملفات منها تنفيذ مشاريع خدمية برعاية البنك وحل ازمة المستلزمات المدرسية.وذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جملة من الملفات “الخدمية” على طاولة الونان ومحافظ البنك المركزي المركز الخبري الوطني.

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