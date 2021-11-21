برهم صالح وحيدر العبادي يحذران من المساس بالمسار الديمقراطي

2021/11/21 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أهمية حماية المسار الديمقراطي، وضرورة حسم الطعون الانتخابية وفق القانون وعبر الهيئة القضائية المختصة.

وأشار الجانبان الى ان الاعتراض على النتائج متاح وفق المعايير المهنية والحيادية لتكون مخرجاتها قانونية ودستورية وتنطلق نحو تشكيل حكومة قادرة على تلبية استحقاقات المرحلة، كما شدد الجانبان على ضرورة رص الصف الوطني وتكاتف الجميع والركون الى الحوار والتلاقي في حسم المسائل العالقة.

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