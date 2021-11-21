"العسكر للثكنات".. هل يصمد اتفاق السودان أمام مطالبات الإطاحة بالبرهان؟

2021/11/21 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الإعلان على اتفاق حصل بين الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ 25 أكتوبر الماضي، انطلقت تظاهرات "مليونية 21 نوفمبر"، الأحد، في العاصمة السودانية، الخرطوم، ومدن أخرى، ضد ما يصفوه بالانقلاب العسكري.

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