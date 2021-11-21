2021/11/21 | 17:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن حجم الدعم المقدم للفلاحين، وفيما أكدت التحرك لإنهاء مشكلة الآفات التي أثرت على زراعة النخيل بشكل واضح.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تكشف عن حجم الدعم المقدم للفلاحين وتؤكد تحركها لإنهاء مشكلة الآفات المركز الخبري الوطني.

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