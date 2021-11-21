بايرن يتخذ قراراً بشأن رواتب لاعبيه غير الملقحين

2021/11/21 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونخ لكرة القدم قرر خصم جزء من رواتب عدة لاعبين غير ملقحين ضد كورونا، عن المدة التي قضوها في الحجر.وذكرت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة، اليوم الأحد، أن إدارة النادي أجرت مناقشة بهذا الخصوص يوم الخميس الماضي وأخطرت بعدها اللاعبين الأربعة الذين لا يزالون في الحجر الصحي، بهذا القرار.وأوضحت الصحيفة استنادا إلى مصادر بالفريق البافاري أن الإدارة قررت الخصم بأثر رجعي من رواتب هؤلاء اللاعبين عن أسبوع الحجر.وبحسب الصحيفة، فإن هناك لاعبا خامسا غير ملقح لكن النادي لن يخصم من راتبه لأنه لم يضطر إلى الدخول في حجر.وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي النادي البافاري بقيادة رئيس النادي هربرت راينر والرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميدتش والمدير المالي كريستيان دريزن يريدون بهذا القرار أن يبعثوا بإشارة وأن يزيدوا من الضغط حتى يأخذ اللاعبون التطعيم.وكان اللاعب الدولي كيميتش قد تغيب عن مباراة بايرن ميونخ أمام أوغسبورغ يوم الجمعة بعد أن اضطر إلى الدخول في حجر مجددا بسبب مخالطته لشخص أثبتت الاختبارات إصابته بعدوى فيروس كورونا، وبات من المؤكد أنه سيتغيب أيضا عن مباراة بايرن أمام دينامو كييف في بطولة دوري أبطال أوروبا التي ستقام يوم الثلاثاء.وأكد كيميتش قبل فترة أنه لم يأخذ تطعيم كورونا بسبب تخوفه من الآثار الجانبية للتطعيم على المدى البعيد الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في ألمانيا ليس في الوسط الرياضي وحسب بل والسياسي أيضا.واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول، إنه يبدو أن بايرن سيتخذ إجراءات أخرى غير الخصم وقالت، إن من الممكن "أن يتدرب اللاعبون غير الملقحين بمعزل عن زملائهم".بايرن يتخذ قراراً بشأن رواتب لاعبيه غير الملقحينمتابعة - واعكشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونخ لكرة القدم قرر خصم جزء من رواتب عدة لاعبين غير ملقحين ضد كورونا، عن المدة التي قضوها في الحجر.وذكرت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة، اليوم الأحد، أن إدارة النادي أجرت مناقشة بهذا الخصوص يوم الخميس الماضي وأخطرت بعدها اللاعبين الأربعة الذين لا يزالون في الحجر الصحي، بهذا القرار.وأوضحت الصحيفة استنادا إلى مصادر بالفريق البافاري أن الإدارة قررت الخصم بأثر رجعي من رواتب هؤلاء اللاعبين عن أسبوع الحجر.وبحسب الصحيفة، فإن هناك لاعبا خامسا غير ملقح لكن النادي لن يخصم من راتبه لأنه لم يضطر إلى الدخول في حجر.وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي النادي البافاري بقيادة رئيس النادي هربرت راينر والرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميدتش والمدير المالي كريستيان دريزن يريدون بهذا القرار أن يبعثوا بإشارة وأن يزيدوا من الضغط حتى يأخذ اللاعبون التطعيم.وكان اللاعب الدولي كيميتش قد تغيب عن مباراة بايرن ميونخ أمام أوغسبورغ يوم الجمعة بعد أن اضطر إلى الدخول في حجر مجددا بسبب مخالطته لشخص أثبتت الاختبارات إصابته بعدوى فيروس كورونا، وبات من المؤكد أنه سيتغيب أيضا عن مباراة بايرن أمام دينامو كييف في بطولة دوري أبطال أوروبا التي ستقام يوم الثلاثاء.وأكد كيميتش قبل فترة أنه لم يأخذ تطعيم كورونا بسبب تخوفه من الآثار الجانبية للتطعيم على المدى البعيد الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في ألمانيا ليس في الوسط الرياضي وحسب بل والسياسي أيضا.واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول، إنه يبدو أن بايرن سيتخذ إجراءات أخرى غير الخصم وقالت، إن من الممكن "أن يتدرب اللاعبون غير الملقحين بمعزل عن زملائهم".

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