احصائية بالتمور المصدرة في 3 أعوام.. الزراعة تعترف بالتقصير

2021/11/21 | 17:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة دعمت قطاع النخيل منذ عام 2019.

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