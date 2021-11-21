2021/11/21 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النقل/الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاحد، عن استقبالها لعددٍ من السفن حاملة اكثر من (44000) الف طن من مادة الرز وناقلات النفط على ارصفة مينائي ام اقصر الجنوبي وخور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تستقبل عددآ من السفن وناقلات النفط في موانئها المركز الخبري الوطني.

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