البارتي يتحدث عن آلية اختيار رئيس الجمهورية: نريد حكومة أغلبية سياسية لا توافقية

2021/11/21 | 18:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الأحد، عن أولوياته في بغداد خلال المرحلة المقبلة، فيما أشار إلى أن اختيار رئيس الجمهورية سيكون بالتوافق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين.

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وقال القيادي في الحزب عماد باجلان في تصريح لـ"ناس"، (21 تشرين الثاني 2021)، إنه "بشأن مستجدات الحوارات الكوردية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني حول منصب رئيس الجمهورية ليس فيها أية مشاكل"، مبينا أن "اختيار الشخصية سيكون بالتوافق بين الحزبين سواء كان من الاتحاد أو الديمقراطي".

وأضاف، "نحن الآن نترقب إعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية".

وتابع، "الأحزاب الكردستانية تركز على أن يكون شكل الحكومة المقبلة حكومة أغلبية سياسية، وحكومة تحالفات، وليست حكومة توافق، لكي تكون مسؤولة أمام الشعب عن الاخفاق والتقاعس، ونريدها حكومة خدمات وليس حكومة محاصصات".

وبين، "كما تركز الأحزاب الكردية في المرحلة المقبلة على تصفير المشاكل بين أربيل وبغداد، فضلا عن وضع حد لمشكلة كركوك، ويجب العمل بالمادة 140 وفق الدستور من قبل الحكومة المقبلة".

وبين، "من أولويات الأحزاب الكردستانية في المرحلة المقبلة، هي رواتب موظفي كردستان، ومن المعيب استخدام هذا الملف للضغط على حكومة كردستان".

وختم، "كما سيكون لموضوع حصة إقليم كردستان من الموازنة، ويجب وضع حد لها خلال الحكومة المقبلة".

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