وزير خارجية البحرين: يمكن تقديم الدعم للبنان إذا تغير سلوك حزب الله

2021/11/21 | 18:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني لبنان بأنه كان منارة للاستقرار كان ينظر إليه كل مواطن عربي بإعجاب حقًا.

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