2021/11/21 | 18:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق فريق القوة الجوية، اليوم الأحد، الفوز على فريق الديوانية بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز.

وسجل أهداف الصقور علاء عباس في الدقيقة 31، وحمادي أحمد هدفين في الدقيقتين 51 و 54 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتقى القوة الجوية إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري، فيما احتل الديوانية المركز 19، قبل الأخير، في الترتيب العام.

التالي

منذ 21 دقيقة

بسبب لقاح كورونا..



عقوبة تطال لاعبين من البافاري

منذ ساعتين

فوزان وتعادل في ممتاز الكرة

منذ 5 ساعات

رسمياً..



نادي مانشستر يونايتد يعلن إقالة مدربه النرويجي أولي سولسكاير

منذ 20 ساعة

العراق يهزم الكويت بثلاثية في بطولة غرب آسيا للشباب

منذ 20 ساعة

نجم برشلونة يقرر اعتزال كرة القدم

منذ 22 ساعة

واتفورد يعمق جراحات يونايتد

منذ يوم واحد

درجال: مساعي رفع الحظر ستستمر لشمولِ جميعِ مدن العراق

منذ يوم واحد

مدرب برشلونة الجديد يعلن قائمته الأولى

منذ يومين

مراكز المنتخبات العربية في التصنيف الجديد لـ”الفيفا”

منذ يومين

جدول مباريات كأس العرب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية يتخطى الديوانية في الدوري الكروي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية يتخطى الديوانية في الدوري الكروي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).