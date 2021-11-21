ثريا بوغانمي: أحلم بالمشاركة في عمل عراقي – تونسي مشترك

2021/11/21 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أثنت الممثلة والفنانة التونسية المسرحية ثريا بوغانمي، اليوم السبت، على تنظيم مهرجان بغداد الدولي للمسرح ووصفته بالمذهل، فيما أكدت أن حلمها هو المشاركة بعمل عراقي – تونسي مشترك.وقالت بوغانمي في […]

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