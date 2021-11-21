جائزة الدولة للكتابة والتأليف

2021/11/21 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

قبل أيام افتتح معرض النجف الاشرف

الدولي للكتاب بمشاركة دور النشر

العراقية والمؤسسات الحكومية والأهلية

مع عدد كبير من دور النشر من دول مختلفة

وفي نفس الفترة تقريباً معرض البصرة

الدولي

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