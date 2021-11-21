بالصور.. القوة الجوية يفوز على الديوانية في الدوري الممتاز

2021/11/21 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق القوة الجوية، اليوم الأحد،

الفوز على فريق الديوانية بثلاثية

نظيفة، ضمن مباريات الجولة العاشرة

لدوري الكرة الممتاز.

وسجل أهداف الصقور علاء عباس في الدقيقة

31، وحمادي أحمد هدفين في الدقيقتين 5

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