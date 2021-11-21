التعليم تقرر شمول فئة جديدة بالتقديم الى القبول المركزي

2021/11/21 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، اليوم الأحد، شمول الطلبة من

مواليد 1995 بالتقديم الى القبول المركزي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "استجابة ودعما للمتفوقين

من أصحاب المع

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