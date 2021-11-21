بدر تتهم وزير الخارجية اتهاماً خطيراً: دفع العراقيين نحو التطبيع

2021/11/21 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاصدعا القيادي في كتلة بدر كريم المحمداوي، اليوم الأحد، الى فتح تحقيق مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بسبب ظهوره في الاعلام الاسرائيلي.

وقال المحمداوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الجهات المختصة سواء كانت القضائية او الحكومية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وفوري مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بسبب ظهوره في الاعلام الاسرائيلي"، مؤكدا ان "الدستور والقانون العراقي يمنع اي تواصل او اتصال مع الكيان الصهيوني".

وأضاف اننا "نحذر من ان ظهور وزير الخارجية العراقي على اعلام اسرائيلي هو رسائل من أجل دفع العراق والعراقيين نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا الحلم لم ولن يتحقق مهما كانت الضغوطات على العراق والعراقيين"، موضحا ان "مشروع التطبيع ولد ميت، حتى لو كانت شخصيات سياسية وحكومية تدعمه من الداخل".

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