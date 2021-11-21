إيران تعلن حجم وارداتها السنوية من تصدير السيارات المحلية

2021/11/21 | 18:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، الأحد، إن بلاده تقوم بتصدير سيارات محلیة الصنع إلى 12 بلداً بضمنها العراق.ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية، بياناً عن روح الله لطيفي أكد من خلاله أن “إيران قامت بتصدير سيارات محلية خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الإيرانية الجارية (21 آذار – 20 …

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