صور حارسة مرمى منتخب ايران النسوي تتوسط شوارع وضواحـي طهران

2021/11/21 | 18:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توسطت صور شخصية لحارسة مرمى منتخب ايران النسوي (زهرة قوديي)، ضواحي التقاطعات الرئيسـة وواجهة المباني التجارية وسط العاصمة طهران ، بعد حملة خدمية قامت بها بلدية طهران ردا على واقعة التنمـر التي تعرضت لها حارسـة مرمى منتخبها في الاردن واتهامها بانها رجل ./انتهى5

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