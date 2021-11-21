2021/11/21 | 18:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق العراق الجائزة الذهبية في مسابقة الطهي العالميّة التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 55 دولة عربيّة وأجنبيّة./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجائزة الذهبية للعراق في مسابقة " الطهي العالميّة ") نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجائزة الذهبية للعراق في مسابقة " الطهي العالميّة ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).