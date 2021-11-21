2021/11/21 | 18:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل مشاركة الفصائل في الحكومة أهم من حمل السلاح ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4pMckph7oJs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل مشاركة الفصائل في الحكومة أهم من حمل السلاح ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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