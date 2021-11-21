2021/11/21 | 18:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XpyRzfzXlMg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سامر الساعدي: تلويح العامري وغيره بإلغاء الانتخابات انقلاب على العملية الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سامر الساعدي: تلويح العامري وغيره بإلغاء الانتخابات انقلاب على العملية الديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).