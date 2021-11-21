المطيري والمياحي يشددان على ضرورة النهوض بواقع واسط

2021/11/21 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، اليوم الأحد، ضرورة النهوض بالواقع الخدمي في محافظة واسط. وقال المكتب الإعلامي للهيئة السياسية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري استقبل محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي في مقر الهيئة السياسية بالعاصمة بغداد"، لافتا الى أن "المطيري رحب بهذه الزيارة، معربًا عن استعداده لبذل أقصى الجهود من أجل تسهيل كل ما من شأنه النهوض بواقع محافظة واسط على مختلف المستويات وإزالة العقبات التي تعرقل عمل الحكومة المحلية وتعيق أداء واجباتها".وأضاف، أن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري تبادل مع محافظ واسط أطراف الحديث حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية النظر لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى والسعي لتوفير الخدمات الملائمة له".من جانبه فقد عبر محافظ واسط بحسب البيان، عن "سعادته لزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري ولقاء رئيسها أحمد المطيري"، مؤكدًا "أهمية مثل هذه اللقاءات الثنائية في إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات المطروحة على الساحة".

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