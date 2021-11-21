2021/11/21 | 18:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، اليوم الأحد، ضرورة النهوض بالواقع الخدمي في محافظة واسط. وقال المكتب الإعلامي للهيئة السياسية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “رئيس الهيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهيئة السياسية للتيار الصدري تؤكد على ضرورة النهوض بالواقع الخدمي في واسط المركز الخبري الوطني.

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