توجيه حكومي عاجل بعد اساءة وجهت من ناشط الى الصدر

2021/11/21 | 18:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ذي قار، احمد الخفاجي،الأحد، الاجهزة الأمنية كافة، بالبحث عن الناشط أحمد الوشاح واعتقاله، بعد هجوم "لفظي" استهدف به المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر.

وذكر محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، في بيان مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه (21 تشرين الثاني 2021)، "أصدرنا توجيها للسيطرات الأمنية في المحافظة كافة، بتنفيذ أمر إلقاء القبض على (احمد الوشاح) لتطاوله على السيد الشهيد الصدر المقدس".

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