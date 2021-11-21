تحذير من شجرة شهيرة في السعودية تصيب الإنسان بالعمى فوراً (فيديو)

2021/11/21 | 18:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذر استشاري سعودي من شجرة شهيرة في المملكة السعودية، تنتشر في المناطق البرية وتفرز أوراقها مادة قد تصيب الإنسان بالعمى فورا.

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وخلال مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على "تويتر"، حذر الطبيب السعودي حافظ الفالح استشاري طب وجراحة العيون والليزك في السعودية، من الشجرة الخطيرة.

وكشف الفالح عن اسم الشجرة الخطيرة التي تنتشر في المناطق البرية في المملكة العربية السعودية وتعرف بـ "العْشَر"، وأكد أن تلك الشجرة يمكن أن تصيب الإنسان بالعمى.

وصرح بأن الشجرة ومن خلال أوراقها تفرز الشجرة مادة حليبية خطيرة ضارة جدا على العين، فإذا لامستها أو دخلت بها قد تصيب بالعمى.

وأوضح الفالح أن المادة الحليبية لها تأثير مؤذ لقرنية العين، ناصحا بعدم اقتراب الكبار أو الأطفال منها.

| #فيديو ...الحذر مع موسم الشتاء‼️الدكتور "حافظ الفالح":"اللعب بشجرة (العْشَر) قد يسبب التهابات شديدة جدا وضرر للعين".@hafezalfaleh•#السعودية #الصحة pic.twitter.com/98DSRc4Dzk

— إنماء السعودية | Saudi inma (@inma_ksa) November 20, 2021

(RT+ وسائل إعلام سعودية)

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