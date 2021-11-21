اتفاق البرهان وحمدوك يواجه انتقادات محلية

2021/11/21 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

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شن تجمع المهنيين السودانيين هجوما لاذعا على الاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك واصفا الاتفاق بأنه خيانة ومحاولة لشرعنة الانقلاب.

التجمع قال في البيان ان اتفاق الخيانة الموقع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلًا ولا يخص سوى أطرافه وهو مجرّد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري وانتحار سياسي لعبد الله حمدوك على حد تعبير البيان.

وأضاف التجمع ان نقاط الاتفاق على علاتها فإنها لا تعدو كونها حبرًا على ورق وهو يمثل تلبية لأهداف الانقلابيين المعلنة في إعادة تمكين الفلول وتأبيد سلطتهم.

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