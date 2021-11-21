2021/11/21 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بكين من أنها قد تواجه عواقب دبلوماسية، على خلفية قضية نجمة التنس الصينية بينغ شواي التي ادعت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي على يد مسؤول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باريس تتوعد بكين بعواقب دبلوماسية على خلفية قضية نجمة التنس بينغ المركز الخبري الوطني.

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