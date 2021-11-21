الكتلة الصدرية توجه رسالة عاجلة الى اعضائها

2021/11/21 | 18:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسمه تعالى : على الاخوة والاخوات اعضاء الكتلة الصدرية التحرك فورا لرفع دعاوى قضائية ضد المدعو (احمد طالب مطشر عبد الله آل وشاح) لقيامه بســب الرموز الدينية للامة الاسلامية والشعب العراقي وبالاخص الشهيدين السعيدين السيد الصدر الاول والسيد الصدر الثاني (قدس الله سرهما) والسيد القائد المجاهد مقتدى الصدر (اعزه الله) بما يذكي نار الفتــنة بين …

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