2021/11/21 | 18:59 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة السياسية للتيار الصدري تدعو اعضائها لرفع دعاوى قضائية على الوشاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/21 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة السياسية للتيار الصدري تدعو اعضائها لرفع دعاوى قضائية على الوشاح) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة السياسية للتيار الصدري تدعو اعضائها لرفع دعاوى قضائية على الوشاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).