الكتلة الصدرية توجه رسالة عاجلة لأعضائها: تحركوا فوراً- عاجل

2021/11/21 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بسمه تعالى :على الاخوة والاخوات اعضاء الكتلة الصدرية التحرك فورا لرفع دعاوى قضائية ضد المدعو (احمد طالب مطشر عبد الله آل وشاح) لقيامه بســب الرموز الدينية للامة الاسلامية والشعب العراقي وبالاخص الشهيدين السعيدين السيد الصدر الاول والسيد الصدر الثاني (قدس الله سرهما) والسيد القائد المجاهد مقتدى الصدر (اعزه الله) بما يذكي نار الفتــنة بين ابناء الشعب العراقي..

رئاسة الكتلة الصدرية

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