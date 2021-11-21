بعد مقتل شخصين .. القبض على مفتعلي مشاجرة في الديوانية

2021/11/21 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

تمكنت شرطة الديوانية، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على مجموعة من المتشاجرين في المحافظة.

وقال إعلام قيادة شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء محمد كاظم حاجم الزركاني ، ألقت قوة مشتركة من مركز شرطة الحسين ع ومركز شرطة المستشفى القبض على مجموعة من الأشخاص المتشاجرين في منطقة الخمسة دونم على طريق الدغارة بسبب خلافات شخصية فيما بينهم، والتي راح ضحيتها شخصين فيما أصيب شخص ثالث بجروح بعد تعرضه إلى إطلاق نار نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف ان "التحقيقات مازالت جارية مع الأشخاص الملقى القبض عليهم من أجل إحالتهم إلى القضاء".

هذا وأعلن المنشق الإعلامي لشرطة الديوانية رحيم عودة، اليوم الأحد، اندلاع مشاجرة وسط المحافظة تسببت بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص.

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