2021/11/21 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الزراعة يؤكد على معالجة ملف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين في واسط المركز الخبري الوطني.

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